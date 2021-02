House of the dragon y Game of thrones estarán conectadas directamente

Game of thrones llegó a su final en 2019, pero HBO está listo para expandir los horizontes del mundo fantástico medieval con cuatro spin-offs. Uno de estos es House of the dragon, la serie que adaptará el libro Fuego y sangre, y que llevará a la pantalla la historia no contada de la familia Targaryen.

La historia principal se centrará en el linaje de la familia Targaryen, la imponente casa de nobles que conquistó Westeros hasta su caída en la revolución, enfocándose en los eventos sucedidos 300 años antes de Game of thrones. Una oportunidad única para los fans de la ficción.

Mucho se ha especulado sobre su conexión con la serie original, por lo que el presidente de HBO, Casey Bloys, contó a TV line que el mundo de George R.R. Martin es enorme y con muchos mapas de ruta a seguir en términos de historias.

“Una de las mejores cosas de House of the dragon es que es una trama ya fijada que enlaza directamente con Game of thrones, pero hay muchas ramificaciones pequeñas. Hay muchas oportunidades e historias que contar”, señaló sobre las nuevas series que explorarán todo Poniente.

¿Quién es quién en House of the dragon?

Olivia Cooke

La actriz interpretará a Alice Hightower, hija de la Mano del Rey Otto Hightower. Criada en la Guardia Roja y disponiendo de la total confianza del rey Viserys, posee “una belleza comparable a su habilidad política”.

Matt Smith

El actor se meterá en la piel del príncipe Daemon Targaryen, hermano de Viserys y heredero al trono, que supone el ejemplo perfecto de aquel dicho que reza “cuando un Targaryen nace, los dioses tiran una moneda al aire”.

Emma D’Arcy

Se trata de la princesa Rhaenyra Targaryen, primogénita del rey de la que HBO ha revelado “hay quien diría que nació teniéndolo todo, pero no nació siendo un hombre”.

Paddy Considine

El actor, conocido por Peaky blinders, dará vida al rey Viserys I. Elegido para suceder a Jaehaerys Targaryen y descrito como un buen hombre, lo cual no implica que sea necesariamente un buen gobernador.

House of the dragon es uno de los cuatro spin-offs de Game of thrones que sigue en desarrollo. Los otros proyectos siguen en espera y no se sabe cuándo llegarán a la pantalla chica, a diferencia de la presente que es prioridad número uno para el presidente de HBO.