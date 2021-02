House of Dragon: spin-off de Game of thrones empieza su rodaje en abril

House of the dragon es uno de los cuatro spin-offs de Game of thrones que HBO está preparando para expandir el fantástico mundo medieval. La serie, que adaptará el libro Fuego y sangre, contará la caída de los Targaryen y los fans no podrían estar más emocionados por su estreno a mediados de 2022.

En una entrevista a TV Line, el director de contenidos de HBO, Casey Bloys, reveló que la producción está cerca de iniciar las grabaciones. “Se están preparando. Empiezan a filmar en abril”, reveló antes de explicar que los showrunners llevan escribiendo mucho tiempo el guion de los episodios de la primera temporada.

Anteriormente, Bloys recalcó sus esperanzas por ver nuevos programas inspirados en la obra de George R. R. Martin. Además, espera que las adaptaciones aprovechen al máximo el material que el escritor dejó como legado cultural a las próximas generaciones.

“Esas son propiedades fantásticas que tienen décadas de antigüedad. No sé si Game of thrones podrá llegar a ser tan grande, pero ciertamente tenemos un gran recurso y un mundo increíble a nuestra disposición”, declaró a inicios de año.

House of the dragon - sinopsis oficial

La historia principal se centrará en el linaje de la familia Targaryen, la imponente casa de nobles que conquistó Westeros hasta su caída en la revolución, enfocándose en los eventos sucedidos 300 años antes de Game of thrones. Una oportunidad única para los fans de la ficción.