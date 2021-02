Bettany sobre WandaVision: algunas teorías son “increíblemente precisas”

Tras el estreno del sexto episodio de WandaVision (Disney+) el último 12 de febrero, los internautas cuentan con más sus dudas y desarrollan una serie de teorías para explicar cada situación de la serie. El actor Paul Bettany, que interpreta a Vision, resaltó su emoción al observar que todos tratan de desarmar cada capítulo y algunas teorías son “increíblemente precisas”.

En una entrevista publicada en el sitio oficial de Marvel, Paul Bettany sostuvo que está encantado con el producto de la serie y la repercusión que desencadena en los fans.

“Y me encanta lo frustrados que están por no poder verlo todo de una vez. Me encanta leer sus teorías sobre lo que podría suceder. Y algunos de ellos son increíblemente precisos, de hecho”, agregó.

Al igual que los seguidores de WandaVision, Paul Bettany observa cada viernes los episodios junto a sus hijos. Con ellos trata de descifrar qué continuará en el próximo capítulo.

“Se siente como el día de Navidad todos los viernes. Puedes ver las reacciones de la gente y esas cosas, ya sabes, las reacciones de la gente real. No leo críticas. Pero es encantador ver las reacciones de los fans”, acotó.

Con respecto al final de la serie y sus futuros proyectos, el actor prefirió no adelantarse si habrá una segunda temporada o si seguirá en el universo Marvel.

“Estoy muy emocionado de que termine y de que la gente llegue al final. Y luego está ahí fuera. Ha sido una sensación realmente interesante y diferente esparcir esto durante ocho semanas”, finalizó.