Falta muy poco para el estreno de A todos los chicos: para siempre, la tercera entrega de la saga de películas que inició en 2018 y que está basada en los libros de Jenny Han. El filme romántico tendrá nuevamente a Noah Centineo y Lana Condor en los papeles de Peter Kavinsky y Lara Jean, los protagonistas, quienes enfrentarán un nuevo y gran desafío en su relación.

Esta anticipada cinta podrá ser vista a través de la plataforma de Netflix. A continuación, revisa los horarios de su estreno en cada país para que no te la pierdas.

¿Cuándo se estrena A todos los chicos de los que me enamoré 3?

A todos los chicos: para siempre se lanzará este viernes 12 de febrero de 2021 vía Netflix, plataforma de streaming donde también podrás encontrar las dos primeras películas de la saga.

¿A qué hora se estrena A todos los chicos de los que me enamoré 3?

A todos los chicos de los que me enamoré 3 se estrena en los siguientes horarios, según el país:

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: viernes 12 de febrero a las 2.00 a. m.

México, Centroamérica (excepto Panamá): viernes 12 de febrero a las 1.00 a. m.

Bolivia, Venezuela, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico: viernes 12 de febrero a las 3.00 a. m.

Chile, Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay: viernes 12 de febrero a las 4.00 a. m.

¿Dónde ver A todos los chicos de los que me enamoré 3 ONLINE?

A todos los chicos: para siempre podrá verse de forma online en la plataforma de Netflix.

¿Cómo ver A todos los chicos de los que me enamoré 3 en Netflix?

Para ver A todos los chicos de los que me enamoré 3 deberás tener una cuenta en Netflix. Si eres un usuario nuevo, el servicio te ofrece un mes gratis, pero luego de ello deberás pagar una mensualidad con un plan básico de S/ 24,90.

A todos los chicos de los que me enamoré 3: tráiler

A todos los chicos de los que me enamoré 3: reparto

Lana Condor - Lara

Noah Centineo - Peter

Madeleine Arthur - Christine

John Corbett - Dr. Covey

Anna Cathcart - Kitty.

A todos los chicos de los que me enamoré 3: sinopsis

Para esta nueva entrega, Lara Jean (Lana Condor) y Peter Kavinsky (Noah Centineo) llevarán su romance a la universidad. No obstante, los planes no resultarán para la protagonista. Esto, debido a que no ingresará al mismo centro educativo que su pareja. ¿Qué harán para superar el obstáculo?