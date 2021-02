The last of us: Pedro Pascal será Joel en la serie de HBO

Después de que se anunciara que Bella Ramsey es la actriz elegida para interpretar a Ellie, se confirmó que Pedro Pascal será Joel en la serie The last of us que prepara HBO.

Pascal es conocido por su papel de Din Djarin en The Mandalorian, algo que habría sido una importante razón para protagonizar el show que adaptará el videojuego de PlayStation.

Ahora que el reparto principal está confirmado, es probable que HBO brinde más noticias acerca de la trama y producción de The last of us en los próximos días.

Por mientras se sabe que la ficción estará a cargo de Craig Mazin, el creador de Chernobyl y Neil Druckmann, el escritor y director creativo del videojuego de Naughty Dog.

Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO, elogió a ambos creativos en una entrevista realizada por ComicBoook en noviembre de 2020.

“Craig y Neil son visionarios en una liga propia. Con ellos a la cabeza, junto a la incomparable Carolyn Strauss, esta serie seguramente resonará tanto con los fanáticos acérrimos de los juegos de The last of us como con los recién llegados a esta saga que define el género. Estamos encantados de asociarnos con Naughty Dog, Word Games, Sony y PlayStation para adaptar esta historia épica y poderosamente inmersiva”, indicó Orsi.

¿De qué trata la historia de The last of us?

La historia se centra en la relación entre Joel, un contrabandista en este nuevo mundo, y Ellie, una adolescente que puede ser clave para la cura de una pandemia mortal. Joel es un sobreviviente que es contratado para acompañar a la niña de 14 años fuera de una zona de cuarentena.