The last of us: Bella Ramsey será Ellie en serie de HBO

HBO tiene varios proyectos a futuro, pero solo uno tiene la atención de los gamers. Se trata de la serie de The Last of us, uno de los videojuegos de PlayStation más exitosos gracias a su sentido de la supervivencia, historia y carisma de sus personajes Joel y Ellie.

Ciertamente, el casting será determinante para el éxito del show, por lo que muchos nombres de Hollywood han sonado con fuerza desde que se anunció el proyecto. En este panorama, la elección de Bella Ramsey como Ellie ha sido motivo de alivio y celebración para los fans.

Según dio a conocer Variety, la actriz (Lyanna Mormont en Game of thrones) interpretará a la huérfana de 14 años que nunca conoció nada más que un planeta devastado. “Ella luchará por equilibrar su instinto de ira y desafío con su necesidad de conexión y pertenencia, así como con la recién descubierta realidad de que ella puede ser la clave para salvar el mundo”, reseñó.

The last of us será producida por Craig Mazin, el creador de la serie Chernobyl, y Neil Druckmann, el escritor y director creativo del videojuego de Naughty Dog. Un equipo que le quitó la preocupación a los fans temerosos de una adaptación fallida.

“Ambos son visionarios en una liga propia. Con ellos a la cabeza junto a la incomparable Carolyn Strauss, esta serie seguramente resonará tanto con los fanáticos acérrimos de los juegos de The last of us, como con los recién llegados a esta saga que define el género”, señaló la vicepresidenta ejecutiva de la programación, Francesca Orsi.

The Last of us: ¿de qué trata el videojuego?

La historia se centra en la relación entre Joel, un contrabandista en un nuevo mundo, y Ellie, una adolescente que puede ser clave para la cura de una pandemia mortal. Joel es un sobreviviente que es contratado para acompañar a la niña de 14 años fuera de una zona de cuarentena.