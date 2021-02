HBO Max llega a Latinoamérica: fecha, películas y series disponibles

La guerra del streaming se acrecienta con la llegada de HBO Max a Latinoamérica. Luego de meses de espera, la plataforma anunció que estará disponible en nuestro país desde junio y los fans no podían estar más satisfechos del amplio e inspirado catálogo.

“Las mejores historias, personajes icónicos, los favoritos de la familia, clásicos imperecederos, títulos originales de Latinoamérica, series premiadas, nuevos shows imperdibles [como House of the dragon]”, promociona el servicio en un clip compartido en Twitter.

Entre los títulos más importantes que tendremos disponibles desde el primer día están Game of thrones, Wonder Woman 1984, Los Soprano, The wire, Friends, The Big Bang theory, Rick and Morty, Casablanca y Ciudadano Kane. Sin embargo, no son las únicas series y películas que presumirá el servicio.

Cabe recordar que Warner Bros anunció el lanzamiento de todas sus películas, tanto en la pantalla grande como en HBO Max durante 2021. Cada estreno permanecerá en el servicio por un mes y se mantendrá así solo por la pandemia de COVID-19.

¿Qué películas de Warner Bros se estrenarán en HBO Max?

The Matrix 4, Dune y The Suicide Squad son algunos de los títulos más llamativos para los fanáticos. Sin embargo, la lista contiene varios ejemplares imperdibles para los suscriptores de la plataforma de streaming.

Godzilla vs. Kong

Space Jam: a new legacy

Little things

Judas and the black messiah

Tom & Jerry

Mortal Kombat

Those who wish me dead

The conjuring: the devil made me do it

In the heights

Reminiscence

Malignant

The many saints of Newark

King Richard

Cry macho

¿Cuánto costará HBO Max en Latinoamérica?

Por el momento no hay algún comunicado sobre los precios regionales, pero el servicio cuesta $15 mensual en Estados Unidos. Por esto se prevé que esté alrededor de S/ 55 en nuestro país.