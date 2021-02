Gina Carano no va más . A través de un comunicado, Lucasfilm anunció que la actriz no será parte de la tercera entrega de The Mandalorian debido a la polémica publicación que realizó en su cuenta de Instagram.

“Gina Carano no está empleada actualmente por Lucasfilm y no hay planes para que lo esté en el futuro. Sin embargo, sus publicaciones en las redes sociales que denigran a las personas en función de sus identidades culturales y religiosas son aborrecibles e inaceptables”, se lee en el anuncio realizado por la empresa de entretenimiento.

El pasado miércoles, Carano compartió una historia en la que compara la política de Estados Unidos con la Alemania nazi.

La polémica historia de Instagram de la actriz. Foto: ginajcarano/Instagram

“Los judíos fueron golpeados en las calles, no por los soldados nazis sino por sus vecinos. Incluso por niños. Debido a que la historia se edita, la mayoría de la gente hoy en día no se da cuenta de que para llegar al punto en que los soldados nazis pudieran arrestar fácilmente a miles de judíos, el gobierno primero hizo que sus propios vecinos los odiaran simplemente por ser judíos. ¿En qué se diferencia eso de odiar a alguien por sus opiniones políticas?”, expresó la intérprete.

A pesar de que la publicación fue borrada, cientos de personas tomaron capturas de pantalla y las hicieron virales. Minutos después, el hashtag #FireGinaCarano (despidan a Gina Carano) se hizo tendencia en Twitter, a lo que Disney respondió con la separación de la actriz.

Gina Carano intepretó a Cara Dune en siete capítulos de The Mandalorian y rápidamente se convirtió en un personaje popular de la franquicia de Star Wars. Se sabe que Lucasfilm planeaba realizar una serie propia del personaje en diciembre de 2021. Sin embargo, estos planes ya no podrán concretarse.

¿De qué trata The mandalorian?

Ambientada tras la caída del Imperio y antes de la aparición de la Primera Orden, la ficción sigue los pasos de Mando, un cazarrecompensas que pertenece a la legendaria tribu de los Mandalorian, un pistolero solitario que trabaja en los confines de la galaxia donde no alcanza la autoridad de la Nueva República.