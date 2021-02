Lara Jean y Peter Kavinsky regresan en una aventura más en la película A todos los chicos: para siempre. La última cinta basada en la serie de libros de Jenny Han se encargará de poner en aprietos la relación de los protagonistas.

A continuación, te mencionamos todos los detalles para que no te pierdas el estreno del esperado filme romántico.

¿Cuándo se estrena A todos los chicos: para siempre?

La popular película romántica A todos los chicos: para siempre llegará a Netflix el viernes 12 de febrero de 2021 . Asimismo, el servicio de streaming tiene dentro de su catálogo las dos primeras entregas de la franquicia.

¿A qué hora es el estreno de A todos los chicos: para siempre?

La cinta estará disponible en Netflix a partir de las 2.00 a. m. (hora peruana). A continuación, te mencionamos los países con sus respectivas fechas de estreno:

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: viernes 12 de febrero a las 2.00 a. m.

México, Centroamérica (excepto Panamá): viernes 12 de febrero a las 1.00 a. m.

Bolivia, Venezuela, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico: viernes 12 de febrero a las 3.00 a. m.

Chile, Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay: viernes 12 de febrero a las 4.00 a. m.

¿Dónde ver A todos los chicos: para siempre ONLINE?

A todos los chicos: para siempre llegará de manera online a través de la plataforma de Netflix.

¿Cómo ver A todos los chicos: para siempre en Netflix?

Para poder ver A todos los chicos: para siempre se deberá crear una cuenta en la plataforma streaming de Netflix. El servicio otorga un mes gratis a sus nuevos usuarios, pero pasada esta fecha se paga una mensualidad con un plan básico de S/ 24,90.

A todos los chicos: para siempre - tráiler

A todos los chicos: para siempre - reparto

Para esta tercera entrega de la popular franquicia, conocidos rostros volverán a interpretar a sus icónicos personajes. A continuación, te mencionamos quiénes son.

Lana Cóndor como Lara

Noah Centineo como Peter

Madeleine Arthur como Christine

John Corbett como Dr. Covey

Anna Cathcart como Kitty.

A todos los chicos: para siempre - sinopsis

Para esta nueva entrega, Lara Jean (Lana Condor) y Peter Kavinsky (Noah Centineo) llevarán su romance a la universidad. No obstante, los planes no resultarán para la protagonista, esto debido a que no ingresará al mismo centro educativo que su pareja. ¿Qué harán para superar el obstáculo?