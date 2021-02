‘Thor: love and thunder’: comparten imágenes de Nebula en el set de rodaje

Una de las cintas más esperadas de Marvel Studios es Thor 4. El largometraje, dirigido por Taika Waititi, incorporará dentro de su elenco a los populares artistas Chris Hemsworth y Natalie Portman como protagonistas.

Pese a las estrictas medidas de salubridad debido a la pandemia del coronavirus, la película sigue en pleno rodaje. Por tal motivo, el sitio online Daily Mail ha compartido nuevas fotos de un personaje importante de la franquicia: Nebula.

Nebula en set de rodaje de Sydney. Foto: Daily Mail

Según las imágenes, la actriz que le da vida a la guerrera, Karen Gillan, aparece maquillada y con una bata que esconde su vestuario. Además, se puede ver a la artista sosteniendo una caja amarilla con algunas letras que dicen Marvel.

Hasta el momento, no hay mayor información sobre el papel que tendrá Nebula dentro de la película, por lo que habrá que esperar a nuevos reportes oficiales de Marvel Studios para conocer más detalles.

Chris Hemsworth niega que se retirará de Marvel tras Love and thunder

Aunque cientos de fanáticos creen que Thor 4 será la última entrega en la que participaría Chris Hemsworth, el actor desmintió el rumor en una entrevista para Elle Man.

“¡Estás loco! No voy a entrar en ningún periodo de jubilación. Thor es demasiado joven para eso. ¡Solo tiene 1.500 años! Definitivamente no es una película para que me despida de esta manera. Al menos eso espero”, aseveró el intérprete.

¿Cuándo se estrenará Thor: love and thunder?