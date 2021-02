Scooby Doo: spin-off de Vilma para HBO Max contará el pasado del personaje

Scooby-Doo es uno de los títulos más queridos para más de una generación. A lo largo de los años, la ficción ha contado con varias versiones, ya sea en formato animado o con actores reales para la pantalla grande. Por ello, HBO Max decidió crear un spin-off centrado en Vilma Dinkley.

La perspicaz integrante de Misterio a la orden siempre sobresalió por su inteligencia y astucia. Sin embargo, su pasado antes de conocer al equipo nunca fue el principal atractivo, una decisión que la plataforma de streaming piensa cambiar con el lanzamiento de la serie animada que nos contará pasajes inéditos del personaje.

En cuanto a la homosexualidad de Vilma en la serie, HBO Max no ofreció detalles al respecto. A pesar de que es una de las demandas más grandes por parte de los fanáticos hecha realidad.

Como se recuerda, el productor de Scooby-Doo! Mystery Incorporated, Tony Cervone, reveló que, en el show del 2010, Vilma siempre se identificó como lesbiana.

Por otro lado, James Gunn confesó que intentó darle este revés al personaje en la primera película live action. “¡Lo intenté! En el 2001, Vilma era explícitamente homosexual en mi guion original. Pero el estudio seguía suavizándolo y finalmente tuvo un novio (en la secuela)”, explicó en Twitter.

Mindy Kaling (Never have I ever) fue la elegida para dar voz a la protagonista. Además, será la productora ejecutiva del show junto a Charlie Grandy, Howard Klein y Sam Register.