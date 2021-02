A inicios de febrero de 2021, la cadena de televisión The CW reveló que renovaría algunas de sus producciones como Riverdale, Batwoman, The Flash, Legends of tomorrow, entre otros.

Ahora, nuevos reportes de los medios Deadline y Variety han detallado que el canal tiene pensado seguir con más novedades y que producirá un live action de Las chicas superpoderosas.

Según los sitios online, The CW ya ordenó producir el primer episodio piloto del programa, el cual tendrá como protagonistas a las recordadas hermanas Bombón, Burbuja y Bellota.

Los portales web aseguran que la trama de la serie se enfocará en unas veinteañeras chicas superpoderosas, quienes se sienten frustradas por no haber podido disfrutar de su infancia debido a su misión de proteger la ciudad Saltadilla.

No obstante, las cosas cambiarán para las jóvenes cuando ocurra un terrible hecho en el mundo que hará ellas vuelvan a usar sus poderes para defender a las personas del mal.

Los encargados del guion de la serie live action de Las chicas superpoderosas serán Heather Regnier y Diablo Cody. Asimismo, la producción de la ficción estará bajo el mando de Greg Berlanti y David Madden.

¿Cómo se crearon Las chicas superpoderosas?

La historia inicia cuando el profesor Utonio hace un experimento para crear a una niña perfecta con el propósito de tener compañía, ya que se sentía muy solo. Sin embargo, en su intento por crear a la pequeña, accidentalmente agregó un ingrediente extraño llamado Sustancia X. Tras una explosión aparecieron las chicas superpoderosas.