Tom Holland quiere ser James Bond: actor se postula para agente 007

Uno de los papeles más pedidos. Son varios los nombres de los actores que están en búsqueda de ser el siguiente James Bond, luego de que Daniel Craig anunciara que No time to die iba a ser su última cinta como el agente secreto.

Actores como Henry Cavill, Tom Hiddleston, Idris Elba y más forman parte de la lista que buscan ser considerados para el papel. A ellos se ha sumado Tom Holland, conocido por interpretar a Spider-Man dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

No time to die, tráiler de la última película de James Bond con Daniel Craig

En conversación con Variety, el inglés indicó que, aunque está involucrado en grandes proyectos por ahora, le gustaría tener la oportunidad de dar vida al agente secreto James Bond.

“Tengo dos papeles que hacer en los próximos años que me entusiasman mucho, pero todavía no puedo hablar de ellos. Pero quiero decir, en última instancia, como un joven británico que ama el cine, me encantaría ser James Bond. Así que, ya sabes, sólo lo pongo sobre la mesa. Además, me veo bastante bien usando traje”, comentó.

Los comentarios de Tom Holland sobre asumir el papel de 007 llegan después de que la estrella de Los Bridgerton, Regé-Jean Page, surgiera como un candidato potencial para interpretar al próximo Bond. Tras el éxito de la serie de Netflix, la firma de apuestas británica Ladbrokes informó que tiene una oportunidad de 5 a 1 para quedarse con el personaje.