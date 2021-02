Spiderman 3: Andrew Garfield y Tobey Maguire no estarán, según Tom Holland

Desde hace unos días, el actor Tom Holland ha dado inicio a su recorrido de prensa por Spiderman 3, una de las películas más esperadas del 2021 . Hace un tiempo, en conversación con Variety, el actor se limitó a dar una respuesta neutral sobre el tan esperado Spiderverse, el cual debería traer de vuelta a Andrew Garfield y Tobey Maguire al universo del Hombre Araña.

“Me pilla por sorpresa, no lo sé. Si están, aún no me lo han dicho. Nunca conocí a Kirsten Dunst, solo conocí a Andrew una vez y me encontré con Tobey un par de veces en diferentes fiestas en Los Ángeles, son gente encantadora, realmente agradable”, indicó.

Ahora, y a través de una conversación con la revista Esquire, su versión ha cambiado y su posición sobre el Spiderverse ha sido más rotunda: la misma no se dará, según la información que él maneja.

“No aparecerán en esta película. A no ser que me hayan ocultado la información más importante, pero creo que es un secreto demasiado grande como para que me lo oculten. Pero de momento, no. Será una continuación de las películas que hemos estado haciendo”, mencionó.

Sus declaraciones han dividido a los fans, los mismos que esperan con ansias el inicio del multiverso entre las producciones de Sony con Marvel.

En la misma charla, Holland dice que no tiene ni idea de la trama de la película, algo que sabemos no es tan cierto, ya que él ha podido leer el guion, información que publicó en su Instagram.

De esta manera, podría quedar abierta la posibilidad de que el Spiderverse aparezca en Spiderman 3. Además, recordemos que Tom Holland tiene la fama de contar información antes de tiempo sobre las películas en las que trabaja, especialmente con las del Universo Cinematográfico de Marvel, motivo que podría haber llevado a la producción a no revelarle uno de los que sería el secreto mejor guardado de la cinta.