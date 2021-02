Grey’s Anatomy: actor que rechazó ser Derek Shepherd no está arrepentido

Grey’s Anatomy es el drama médico más exitoso de la televisión. En sus 17 temporadas, muchos rostros pasaron por los pasillos del Hospital Grey Sloan Memorial, pero pocos dejaron tanta huella como Dr. Derek Shepherd, interpretador en la ficción por Patrick Dempsey.

Lo que varios fanáticos del show desconocen es que el actor no fue la primera opción para dar vida al querido doctor. En realidad, Rob Lowe tuvo la oportunidad de estelarizar la serie pero rechazó la oferta porque no formaba partes de sus planes para su carrera.

En conversación con Variety, el actor habló sobre la vez que desestimó la propuesta y optó por Dr. Vegas, una ficción que solo duró una temporada de la cual tres episodios no llegaron a salir al aire. “Esto es lo que la longevidad, la experiencia y la recuperación te dan. No hay accidentes. Cualquier decisión a la que llegas, si la encaras desde la perspectiva correcta, nunca es errada”, explicó.

“Yo en ese rol [como Dr. Derek Shepherd] no hubiese sido tan interesante como Dempsey. Si hubiera sido yo, los fanáticos no me habrían llamado ‘McDreamy’, me habrían llamado Rob Lowe”, declaró. Agregó: “Si hubiera hecho Grey’s Anatomy, no podría haber estado en Parks and recreation. Ya eso es suficiente para mí”, finalizó.

Rob Lowe nació en 1964 en Charlottesville, Virginia (Estados Unidos). Saltó a la fama en 1983 tras su participación en la película Los marginados, dirigida por Francis Ford Coppola. También participó en St. Elmo’s fire, Wayne’s world y Youngblood.