Thor 4 detiene su rodaje: Chris Hemsworth sufre lesión de espalda

Thor: love and thunder es una de las películas más esperadas por los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel. El largometraje, dirigido por Taika Waititi, tendrá nuevamente a Chris Hemsworth como protagonista y promete revolucionar la franquicia con una aventura llena de humor desenfrenado.

La producción inició su rodaje a inicios de año y pronto podremos ver el emocionante resultado en pantalla grande. Lastimosamente, Sunday Confidential dio a conocer que Hemsworth sufrió una lesión aguda en la espalda, por lo que se detuvo momentáneamente las grabaciones en Sydney.

El medio especializado también reportó que el actor de 37 años buscó tratamiento en un hospital privado en Gold Coast de Queensland. Por su parte, los fanáticos esperan que el intérprete se recupere, teniendo en cuenta su historial con los dolores de espalda.

Anteriormente, el protagonista habló sobre sus problemas de espalda con Men’s Health UK, y dio detalles sobre su rutina y nutrición para evitar que las lesiones se convirtieran en ‘un lastre’ mientras entrenaba para las películas de Thor y una próxima biográfica de la celebridad de la lucha libre de la WWE, Hulk Hogan.

“Descubrí que, después de levantar pesas durante tanto tiempo y no ponerme en contacto con mis fibras de contracción rápida, la agilidad que tenía mi cuerpo [se ha ido]. En la carrera de papás en la escuela de mis hijos el año pasado, no había corrido en unos cinco años; entonces, boom, vas y haces una carrera de 100 metros a toda velocidad. Me dolió la espalda durante semanas”, contó al medio especializado.

La cinta Thor: love and thunder está programada para estrenarse en los cines el 6 de mayo de 2022.