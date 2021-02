Ricardo Silva: canciones anime y de dibujos animados del intérprete

El último domingo 7 de febrero se dio a conocer que el cantante y actor de voz mexicano Ricardo Silva falleció a los 67 años. Las causas de su deceso no fueron reveladas.

Con amigos, compañeros y fanáticos lamentando su partida, los mensajes de recuerdo y pésame no se hicieron esperar a través de las redes sociales. Intérpretes como Mario Castañeda, René García, Lalo Garza, Gerardo Reyero y más publicaron fotos y videos junto al artista.

Su trabajo como músico y actor es altamente reconocido en la animación y la cultura popular, ya que muchas de sus interpretaciones marcaron la infancia de miles de personas.

Canciones anime y de dibujos animados más famosas de Ricardo Silva

Catalogado como uno de sus temas emblema, Chala head-chala, opening de Dragon Ball Z, pasará a la historia de la televisión como uno de los opening más populares del anime en la década de los años 90.

Silva también dio voz a canciones de animes como: Digimon 02, Supercampeones, Gulliver boy, Kenichi, Inuyasha, Pokémon y más.

Supercampeones

Inuyasha

La animación japonesa no fue su único medio para llegar a los televidentes. Shows infantiles como Bob, el constructor, My little pony: la magia de la amistad, Chip y Dale al rescate, Patoaventuras, entre otros, permitieron a Ricardo Silva consagrarse como uno de los más importantes intérpretes de la televisión latinoamericana.

Bob, el constructor

Patoaventuras

Ricardo Silva como actor de doblaje

La carrera de Silva no solo se desarrolló en la música, sino también en la actuación, específicamente en el doblaje. El actor fue parte de películas y series como: Miss simpatía, Búsqueda implacable, Los Muppets y el mago de Oz, Bob, el constructor (Scoop), Phineas y Ferb (Sherman “Swampy”), La vida moderna de Rocko (Capitán Bazofia) y más.