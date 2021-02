Justice League: nuevo tráiler de Snyder cut llegará el 14 de febrero

La Justice League de Zack Snyder llegará este 18 de marzo a HBO Max y los fanáticos del Universo Extendido de DC no podían estar más emocionados por ver todas las ideas originales que tenía el cineasta antes de ser reemplazado por Joss Wheddon en la dirección.

“Probablemente, solo apreciaron una cuarta parte de lo que hice”, fueron las palabras de Snyder para The Hollywood Reporter. Las noticias sobre los nuevos personajes como Joker no han hecho más que dar crédito a dichas declaraciones. Sin embargo, los fans tendrán que esperar hasta la fecha de estreno para ver el resultado final.

Para alegría de sus seguidores, el director Zack Snyder compartió un avance en Twitter y confirmó que el próximo 14 de febrero llegará el nuevo trailer oficial. A fin de que ninguno se lo pierda, incluso reveló la hora exacta de su lanzamiento: 9:14am PST.

En el vídeo de la publicación podemos apreciar una famosa escena de Víctor Stone (Cyborg) que nunca llegó a la versión teatral. Se trata de la secuencia del partido de fútbol americano, muy acorde al hecho de que esta noche se juega la Super Bowl en Estados Unidos.

¿Por qué Zack Snyder decidió culminar Justice League?

“Una de las cosas importantes que me llevó a decir ‘está bien’ a este gran trabajo fue ese compromiso que hice con esos actores. Fue como ‘terminemos esto; déjenme dejarlo atrás, déjenme honrar lo que hablamos sobre la creación’”, señaló para Beyond the trailer anteriormente.

Justice League - sinopsis oficial

Decidido a garantizar que el último sacrificio de Superman no fuera en vano, Bruce Wayne une fuerzas con Diana Prince con planes de reclutar un equipo de metahumanos para proteger al mundo de una inminente amenaza de proporciones catastróficas. La tarea resulta más difícil de lo planeado, ya que cada uno de los reclutas debe enfrentarse a los demonios de su propio pasado.

