Black Widow: tráiler, sinopsis, fecha de estreno y todo sobre la película

La película de Black Widow es una de las más esperadas de la Fase 4 de Marvel, esto debido a que indagará parte del pasado de la superheroína. Asimismo, el largometraje incluirá a otros personajes como Red Guardian y Yelena Belova.

Pese a que se creía que en el Super Bowl 2021 saldría un nuevo tráiler sobre la Viuda Negra, el evento deportivo solo compartió algunos adelantos como el de Raya y el último dragón, Falcon and the Winter Soldier, Godzilla vs. Kong, Rápidos y Furiosos 9, entre otros.

Uno de los motivos que más ronda en diferentes sitios onlines es que Marvel Studios tendría planeado retrasar Black Widow debido a que su objetivo es estrenarla en cines y no vía streaming en Disney Plus, por lo que la empresa se tomaría su tiempo para lanzar más adelantos de la heroína.

No obstante, mencionaremos todo lo que sabe sobre la película, como la sinopsis, reparto y fecha estimada de estreno.

¿De qué tratará Black Widow?

Al nacer la Viuda Negra, también conocida como Natasha Romanoff, se entrega a la KGB para convertirse en su agente definitivo. Cuando la Unión Soviética se separa, el Gobierno intenta matarla mientras la acción se traslada a la actual Nueva York.

Black Widow - tráiler

Reparto Black Widow

Scarlett Johansson como Natasha Romanoff

David Harbour como Alexei Shostakov / Red Guardian

Florence Pugh como Yelena Belova

Rachel Weisz como Melina Vostokoff

O. T. Fagbenle como Rick Mason

Ray Winstone como Dreykov (jefe de la Sala Roja)

¿Cuándo se estrena Black Widow?