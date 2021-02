Nuevo tráiler Falcon and the winter soldier: ver avance de Super Bowl 2021

El Universo Cinematográfico de Marvel dio inicio a la fase 4 con WandaVision, pero esta no será la única serie de la franquicia en Disney Plus por mucho tiempo. Uno de los siguientes estrenos se trata de The Falcon and the winter soldier, ficción que reunirá a Sam Wilson y Bucky Barnes luego de los últimos eventos de Avengers: Endgame

Tráiler Falcon and the winter soldier

¿De qué tratará Falcon and the winter soldier?

Para esta nueva entrega, los protagonistas Falcon y el soldado de invierno deberán enfrentar la decisión de Steve Rogers de quedarse en el pasado con su amada Peggy Carter. Asimismo, tendrán que confrontar al mismo Gobierno de Estados Unidos, el cual busca el reemplazo del verdadero Capitán América: John Walker, también conocido como U.S. Agent.

Nuevo póster de Falcon y el soldado del invierno. Foto: Disney Plus

Reparto Falcon and the winter soldier

El elenco de la serie está encabezado por Sebastian Stan y Anthony Mackie. Otros rostros conocidos que formarán parte son Emily VanCamp, Wyatt Russell, Noah Mills, Carl Lumbl, Daniel Brühl y Don Cheadle.

¿Cuándo se estrena Falcon and the winter soldier?

La nueva serie del UCM tenía previsto su lanzamiento para agosto de 2020. Sin embargo, la crisis sanitaria retrasó el rodaje. Ahora, el show llegará el 19 de marzo de 2021 a través de Disney Plus .

¿Cuándo sale el tráiler de Falcon and the winter soldier en Super Bowl?

El tráiler de Falcon and the Winter Soldier llegará en la misma fecha que el Super Bowl 2021, el cual se realizará el domingo 7 de febrero de 2021 a las 6.30 p. m. (hora peruana). En el evento se enfrentarán los Kansas City Chiefs contra los Tampa Bay Buccaneers.

¿Cómo ver el Super Bowl 2021?

Toda la transmisión en vivo del Super Bowl 2021 tendrá lugar en la cadena de televisión CBS en los Estados Unidos. En el caso de Perú y los demás países de América Latina, el evento estará disponible por ESPN y Fox Sports.