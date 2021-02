Blade: nuevos detalles de la película con Mahershala Ali

El Universo Cinematográfico de Marvel se prepara para presentar a Blade, el vampiro más conocido de los cómics. El nuevo largometraje estará protagonizado por Mahershala Ali y será parte de fase 4 del UCM.

Aunque la película fue anunciada durante la Comic-Con de San Diego 2019, durante el último año no se ha divulgado alguna novedad sobre el nuevo proyecto de Marvel Studios.

Sin embargo, el portal de noticias The Wrap informó que el filme ya cuenta con una guionista y que esta sería la escritora teatral Stacy Osei-Kuffour.

La creativa está relacionada con ficciones basadas en los cómics, ya que previamente trabajó como editora de historia para la serie Watchmen, la cual se emitió a través de HBO.

La nueva cinta de Blade será un reinicio que reemplazará a la trilogía protagonizada por Wesley Snipes, la cual fue elogiada por el público a finales de los noventa y principios del 2000.

¿Quién es Blade?

Blade fue creado en 1973 por Marv Wolfman y Gene Colan, como un personaje secundario del cómic La tumba de Drácula, para luego ser el protagonista de su propia historia en un número de las historietas Vampire tales.

Wesley Snipes podría regresar como Drácula

El canal de YouTube, Lords of the Long Box, afirmó a finales de 2019 que el actor sí podría volver en la nueva película de Blade, pero ahora como un villano. Su personaje sería Drácula, ya que el largometraje se basaría en los primeros cómics del personaje, como Tomb of Dracula, la saga que introdujo a Blade en las historias de Marvel en la década de los setenta.