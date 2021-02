Thor 4 se conectará con Guardianes de la galaxia 3, según James Gunn

Thor: love and thunder es una de las películas que formará parte de la esperada fase 4 de Marvel Studios. El largometraje, dirigido por Taika Waititi, tendrá como protagonistas a Chris Hemsworth y Natalie Portman.

Con la cinta rodándose en Australia, los fanáticos del UCM saben que algunos personajes de los Guardianes de la galaxia serán parte de la historia. De hecho, algunos actores de GOTG han sido vistos en el set de Thor 4.

James Gunn, director y guionista de las películas de Guardians of the galaxy, confirmó que Love and thunder tendrá conexión con los Guardianes. El cineasta usó su cuenta de Twitter para hablar del tema.

Thor love and thunder se conectará con Guardianes de la galaxia 3, según James Gunn

“Taika Waititi está haciendo un gran trabajo, el guion es increíble. Hablamos antes de que comenzara a escribir sobre dónde están los personajes y hacia dónde van. Leyó el guion del Vol. 3 y luego leí su guion y compartí mis pensamientos”, expresó Gunn.

Los Guardianes de la galaxia en Thor 4

Chris Pratt, Dave Bautista, Pom Klementieff y Karen Gillan retomarán sus papeles como Starlord, Drax, Mantis y Nébula. Además, Vin Diesel y Bradley Cooper le volverán a dar voz a Groot y Rocket Raccoon. Matt Damon también tendrá un papel importante en la cinta, aunque por ahora no se sabe qué personaje interpretará.

Thor: love and thunder - fecha de estreno

La película está programada para estrenarse en los cines el 6 de mayo de 2022, aunque la fecha podría variar debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus.