The little things: Jared Leto habla sobre nominación a Golden Globe 2021

La película The little things consiguió una nominación en los Globos de Oro 2021 gracias a su inspirado elenco. Jared Leto entrará en la competencia para llevarse el galardón como mejor actor de reparto por su papel como el principal sospechoso de una serie de asesinatos.

Sobre su interpretación en el thriller policial de John Lee Hancock, el actor señaló que fue al oportunidad de hacer una transformación completa que aprovechó al máximo. “Fue muy divertido, en la preparación, investigación y construcción del personaje”, contó anteriormente a Entertainment Weekly.

Para sorpresa de sus seguidores, Jared Leto reveló que no esperaba dicho reconocimiento en los Golden Globe por su papel, dado que incluso fue calificado de histriónico por una parte de la crítica. Estas fueron las sorprendentes declaraciones del actor para The Hollywood Reporter:

“Quiero decir, total transparencia, ni siquiera sabía que saldrían las nominaciones. Fui a escalar rocas en las montañas. Finalmente llegué a la cama, era bastante tarde, así que me quedé dormido un poco más tarde. Y cuando me desperté, levanté mi teléfono, vi muchos mensajes y pensé: ‘Oh, debo estar en una cadena grupal o algo así’. Pero cuando abrí los mensajes y vi la nominación, admito que me sorprendió bastante. Realmente no lo esperaba. Mi mente simplemente no está en ese espacio mental en este momento”.

The little things - sinopsis oficial

El sheriff Joe ‘Deke’ Deacon (Washington) es enviado a Los Ángeles para lo que debería haber sido una tarea rápida de recopilación de pruebas. Con ayuda de un detective de homicidios (Rami Malek) dará caza a un asesino en serie que aterroriza a la ciudad.