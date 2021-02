Joker: Quentin Tarantino analiza y elogia la película de Joaquín Phoenix

Joker, la cinta dirigida por Todd Phillips, obtuvo la ovación de los críticos alrededor del mundo y la aprobación de los fans más exigentes del villano de DC Comics. Dos años después de su estreno, la trágica historia de Arthur Fleck sigue dando de qué hablar por su nivel de violencia y mensaje.

¿Qué opina Quentin Tarantino de la película? El cineasta contó a Empire que ahora rehacían excelentes películas de los años 70 como artefactos de la cultura pop, haciendo referencia a las semejanzas entre Joker y Taxi driver. Sin embargo, tuvo unas halagadoras palabras sobre la famosa escena en el programa de Murray Franklin.

“La subversión a un nivel masivo, lo que es profundo es esto: no es solo suspense, fascinante y emocionante, el director subvierte a la audiencia porque el Joker es un loco. El personaje del presentador de Robert De Niro no es un villano de película. Parece un cretino, pero no lo es más que David Letterman” contó en conversación con Edgar Wright.

“No es un villano de películas. No merece morir. Sin embargo, mientras el público mira al Joker, quieren que mate a Robert De Niro. Quieren que se lleve esa pistola y le vuele la cabeza. ¿Y si el Joker no lo matara? Estarías enfadado. ¡Eso es subversión a un nivel masivo! Hicieron que la audiencia pensara como un lunático y querer que Arthur mate a Murray. ¡Y mentirán al respecto! Dirán: ‘No, no quería que sucediera’, y son unos mentirosos. Lo querían”, finalizó.

Joker - sinopsis oficial

Arthur Fleck vive en Gotham con su madre y su única motivación en la vida es hacer reír a la gente. Actúa haciendo de payaso en pequeños trabajos, pero tiene problemas mentales que hacen que la gente lo desprecie. Este es el origen del payaso príncipe del crimen.