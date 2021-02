WandaVision, capítulo 5: Pietro Maxinoff y gemelos Thomas y Billy aparecen

Con Visión (Paul Bettany) comenzando a notar lo extraño que es su nuevo hogar, WandaVision 1x05 deja de lado la década de los años 60 y nos lleva ahora hasta los 80.

Alejados de Westview, descubrimos cómo Monica Rambeau llegó a la ciudad y la manera en que fue expulsada por Wanda (Elizabeth Olsen). Además, Visión empezó a notar que su realidad no es tan cierta como parece tras recibir un correo electrónico de S.W.O.R.D.

¿Qué pasó en WandaVision capítulo 5?

Al inicio del episodio, vemos cómo Wanda no puede hacer que sus gemelos se duerman, por lo que acepta la ayuda de Agnes. Escenas después, y tratando de ocultar la presencia de un perro, Thomas y Billy crecen ante sus ojos y ahora tienen 10 años. Scarlet Witch comienza a usar magia sin ocultarla, hecho que no le gusta a Visión.

Fuera de Westview, Monica Rambeau está despierta y aparentemente bien. A ella y a otros se les muestra un clip de Wanda irrumpiendo en una instalación ultra secreta que guarda los restos de Visión y los roba . Eso fue, nos dicen, hace nueve días. “Ha mantenido a miles de personas como rehenes desde entonces y oh, resucitó a Visión. Fue contra los acuerdos de Sokovia”, mencionó uno de los personajes.

En otro momento, vemos a Visión en su trabajo recibiendo un mensaje de S.W.O.R.D., el cual es respondido por su compañero. Al notar esto, ingresa en su mente y lo saca del trance en que está, él le indica que “ella (Wanda) los está controlando y que necesita ir a su casa”.

Más adelante, S.W.O.R.D. envía un dron a Westview. Mónica lo está controlando, aunque no sabe que está armado. El aparato ataca a Wanda para consternación de la agente. Vestida con su traje habitual de superhéroe, la Bruja Escarlata sale de su realidad y se enfrenta a la organización. Les advierte que no quiere interferencias en su vida, ni la de su ‘familia’.

WandaVision, capítulo 5 acabó con uno de los mejores momentos de la serie: Visión enfrentando a Wanda, pero interrumpidos por Quicksilver. No, no la versión de Aaron Taylor-Johnson de Avengers: age of ultron, sino la de Evan Peters para X-Men: días del futuro pasado .