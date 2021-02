Super Bowl 2021: ¿qué tráilers de Disney+, Amazon y Netflix se estrenarán?

A escasos días para ver el Super Bowl LV, aficionados están al pendiente de lo que pasará en sus comerciales y el medio tiempo.

Con seguidores de Disney, HBO, Amazon y Netflix especulando sobre los tráilers que se podrían presentar, varias producciones son las que se preparan para lanzar nuevas imágenes.

Los tráilers que se verán en Super Bowl 2021

Los avances de películas tienden a ser algunos de los anuncios más esperados en el Super Bowl. Después de todo, los adelantos de Black Widow y A quiet place part II se ubicaron entre los mejores anuncios del evento en el 2020.

Netflix y Warner Bros no suele anunciar mucho durante el partido, lo mismo Sony Pictures, pero fans esperan ver algo de Venom: let there be Carnage, única película que tiene un lanzamiento programado para el Super Bowl. Dirigida por Andy Serkis, la cinta servirá para presentar al villano de Marvel que será pieza fundamental en Venom 2.

En el caso de Disney, seguidores esperan entre dos y cuatro tráilers de las series correspondientes a su streaming. Falcon and the winter soldier, Loki y Raya y el último dragón, son tres de las historias que prometen nuevos adelantos.

Por el lado de Amazon Prime Video podrían haber sorpresas. Para este año, el servicio tiene a Un príncipe en Nueva York 2 como su estreno más importante, por lo que no sería extraño que se revele un nuevo tráiler de la cinta protagonizada por Eddie Murphy y Arsenio Hall.

Títulos como Dune, The suicide squad, Mortal kombat, Space Jam: a new Legacy y más, son otras tramas que podrían presentar sus primera imágenes ante los fans.

¿Cuándo es el Super Bowl 2021?

El Super Bowl LV se jugará este domingo 7 de febrero a las 5.30 p. m. hora de Estados Unidos, en el Raymond James Stadium de Tampa Bay. En Perú se podrá ver a las 6.40 p. m. vía ESPN y FOX Sports.