Resident evil: el reboot ya cuenta con fecha de estreno en Estados Unidos

Tras casi cinco años desde el lanzamiento de la última película de Resident evil protagonizada por Milla Jovovich, la franquicia sigue adelante con una nueva adaptación del videojuego bajo el mando del director Johannes Roberts.

Sony Pictures y Constantin Films se encargarán de producir la nueva entrega. Asimismo, la compañía Screen Gems confirmó recientemente que la cinta ya cuenta con una fecha de estreno.

Según la empresa subsidiaria de Sony, el reboot de Resident evil llegará a los cines de Estados Unidos el 3 de setiembre de 2021 . No obstante, todavía quedaría pendiente el lanzamiento del largometraje en Perú y otros países de Latinoamérica.

La producción de esta nueva película lleva en marcha desde 2017, por lo que muchos fans tienen altas expectativas por el contenido de la ficción y que sea fiel a los videojuegos.

No obstante, esta no sería la única adaptación de la franquicia, ya que Netflix se encuentra trabajando en una serie sobre el universo de Resident evil. Sin embargo, el programa no cuenta con una fecha exacta de estreno, pero se cree que será en algún momento de 2021.

La serie de Resident Evil se llamará Oscuridad infinita. Foto: Netflix

¿De qué tratará el reboot de Resident evil?

Aún no hay mucha información sobre la trama, pero se conoce que el largometraje tomará de referencia al segundo videojuego de la franquicia. Así, los eventos se desarrollarán en 1998, en Spencer Mansion y Raccoon City.

“Con esta película, tenía muchas ganas de volver a los dos primeros juegos originales y recrear la aterradora experiencia visceral que tuve cuando los jugué por primera vez. Al mismo tiempo, contaba una historia humana fundamentada sobre un pequeño pueblo estadounidense moribundo que se siente tan identificable como relevante para el público de hoy”, declaró el cineasta a Deadline.