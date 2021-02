Los Bridgerton 2 podría llegar en diciembre de 2021 según protagonista

Desde que se estrenó la primera temporada de Los Bridgerton, muchos fans esperan con ansias la llegada de la segunda entrega, la cual fue confirmada por Netflix debido a su gran acogida.

En una entrevista con Entertainment Weekly, el protagonista de la serie, Jonathan Bailey, mencionó que espera que la parte dos del programa se lance en Navidad de 2021.

“Estaremos de vuelta con más romance, espero, la próxima Navidad, quizá algo después”, afirmó el actor.

Hasta la fecha, el gigante de streaming no ha brindado más detalles sobre la fecha de estreno de Los Bridgerton 2. No obstante, la página What’s on Netflix indica que la filmación de la temporada 2 se pospuso hasta marzo del 2021.

Bajo esta premisa, es posible que la secuela llegue según lo estimado por Bailey. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que todo podría variar debido a las medidas de salubridad a causa de la pandemia del coronavirus, por lo que solo queda esperar un informe oficial por parte de Netflix en el transcurso de las semanas.

¿De qué trata Los Bridgerton?

La ficción está ambientada en la lujosa y competitiva alta sociedad de Regency London, donde los salones de baile de Mayfair y los palacios de Park Lane son testigos de reglas y dramáticas luchas por el poder. La historia se centra en la poderosa familia Bridgerton, grupo de ocho hermanos que deberá hacer frente a la edad del matrimonio. Ellos tendrán que buscar el verdadero amor en una sociedad cada vez más poderosa.