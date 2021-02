Disney Plus: ¿qué tráilers de series y películas veremos en Super Bowl 2021?

Pese a la pandemia provocada por el coronavirus, muchos servicios de streaming aprovecharán el Super Bowl 2021 para deleitar al público con los tráilers de las series y películas más esperadas del año.

Según el portal Deadline, Disney Plus también hará su presentación con adelantos de algunas de sus producciones como Loki, The Falcon and the Winter Soldier y Black Widow.

No obstante, se desconoce si la plataforma de ‘La casa del ratón’ tiene más sorpresas para el popular evento. A continuación, brindamos todos los detalles para que no te pierdas del Super Bowl 2021.

Series de Disney Plus

Loki

Según el primer teaser que compartió Disney Plus, el programa iniciará tras los últimos eventos ocurridos en Avengers: endgame. Recordemos que Loki logra robar el Tesseracto y luego huye.

Después de lo ocurrido, el personaje se dirige a un desierto y es capturado por la Time Variance Authority. Esta organización será la responsable de que el villano reviva los errores de su pasado; sin embargo, el protagonista busca la manera de salirse con la suya.

The Falcon and the Winter Soldier

Otro de los estrenos más esperados es The Falcon and the Winter Soldier. La ficción reunirá a Sam Wilson y Bucky Barnes luego de los últimos eventos de Avengers: endgame.

Para esta nueva entrega, los superhéroes deberán enfrentar la decisión de Steve Rogers de quedarse en el pasado con su amada Peggy Carter. Asimismo, los dos guerreros deberán permanecer unidos para luchar contra los crímenes que atormentan su ciudad.

Películas en Disney Plus

Black Widow

Contrario a lo que muchos fans creían, la precuela no se tratará de la vida de Black Widow antes de convertirse en una espía, sino una de sus últimas aventuras. Tras los sucesos de Capitán América: civil war, Natasha Romanoff experimenta la soledad, por lo que decide resolver aspectos de su pasado que aún la persiguen.

¿Cuándo es el Super Bowl 2021?

El Super Bowl 2021 se realizará el domingo 7 de febrero de 2021 a las 6.30 p. m. (hora peruana). En el evento se enfrentarán los Kansas City Chiefs contra los Tampa Bay Buccaneers.

¿Cómo ver el Super Bowl 2021?

Toda la transmisión en vivo del Super Bowl 2021 tendrá lugar en el cadena de televisión CBS en los Estados Unidos. En el caso de Perú y los demás países de Latinoamérica, el evento estará disponible por ESPN y Fox Sports.

¿Dónde se transmitirá el Super Bowl 2021?