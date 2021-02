Tom Holland desea ser el nuevo James Bond: “Me veo bastante bien en traje”

No time to die será la última película de Daniel Craig como James Bond. Esta no solo marcará el fin de una era, sino que también rendirá homenaje a la franquicia antes de que se inicie la búsqueda de candidatos para reemplazar al actor. ¿Quién será el afortunado que conseguirá el papel?

Inicialmente, Henry Cavill y Tom Hardy eran algunos de los nombres más sonados para interpretar al agente 007. John Boyega y Regé-Jean Page también postularon al papel, pero nadie esperaba que Tom Holland se sume a esta lista de fuertes contendientes. Estas fueron sus palabras para Variety:

“En última instancia, como un joven británico que ama el cine, me encantaría ser James Bond. (...) Entonces, ya sabes, solo estoy diciendo eso: ¡Quiero decir que me veo bastante bien con un traje! Sería como un James Bond realmente bajito”, declaró al medio especializado.

Cabe resaltar que un sector de los seguidores del agente han rechazado todo tipo de cambio radical a la imagen del personaje. Sin embargo, los productores de la franquicia, Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, se mostraron abiertos a las posibilidades con una sola excepción: el rol no será interpretado por una mujer.

“Creo que deberíamos crear nuevos personajes para las mujeres, personajes femeninos fuertes. No estoy particularmente interesada en tomar un personaje masculino y que una mujer lo interprete. Creo que las mujeres son mucho más interesantes que eso”, argumentó Broccoli para Variety anteriormente.