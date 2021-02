Spider-Man 3: Tom Holland habla de Tobey Maguire y Andrew Garfield en cinta

Spider-Man 3 promete cambiar el MCU gracias a su inspirado elenco que traerá de regreso a Jamie Foxx y Alfred Molina como Electro y Dr. Octopus, respectivamente. Ambos fueron villanos para anteriores sagas cinematográficas del superhéroe, lo que dio pie a las especulaciones sobre el multiverso como parte de la trama.

De este modo, se volvería realidad la mayor fantasía de los fanáticos: el regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield como Spider-Man. No solo como un cameo, sino una participación que serviría para cerrar la trilogía por todo lo alto.

En conversación con Variety, Tom Holland habló sobre la sonada incorporación sobre sus predecesores, pero no confirmó ni desmintió el rumor. “Me gana, no lo sé. Si es así, todavía no me lo han dicho”, fueron sus palabras al medio especializado.

Como se recuerda, Tobey Maguire protagonizó la primera adaptación cinematográfica de Spider-Man en un trilogía dirigida por Sam Raimi. En cambio, Andrew Garfield solo realizó dos películas como el sorprendente Hombre araña, bajo la dirección de Marc Webb.

Por el momento, solo queda ver el resultado en pantalla grande. Originalmente, Spider-Man 3 iba a estrenarse el 16 de julio de 2020, pero la pandemia de la COVID-19 retrasó el lanzamiento para el 17 de diciembre de 2021. No obstante, nada es seguro mientras dure la crisis sanitaria que alteró el calendario de estrenos del MCU.

Sobre su llegada a los cines, Tom Holland señaló que no puede esperar al igual que sus seguidores, pero aún ni empiezan la post producción. “Tenemos mucho rodaje todavía. Empezamos antes de Navidad y rodamos por unas siete semanas. Paramos y ahora empezamos de nuevo. Estoy tan emocionado por verla como cualquiera”, finalizó.