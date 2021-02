Mank y The Crown lideran los Globos de Oro 2021

En el año del confinamiento y de las salas de cine cerradas por la pandemia, las plataformas de streaming confirmaron que lideran la industria. Tan solo Netflix, este año, acaba de conseguir más de 40 nominaciones a los Globos de Oro como distribuidores de series y películas (Amazon Studios obtuvo 7 candidaturas y Warner Bros. Pictures, 4). Para los premios de cine, la plataforma logró seis nominaciones con Mank, protagonizada por Gary Oldman. La historia detrás de la película Citizen Kane, grabada en blanco y negro y dirigida por David Fincher, compite −entre otras categorías− como mejor película de drama, mejor actor y mejor guion para Jack Fincher.

Mank postula a mejor filme del año junto con El juicio de los 7 de Chicago −logró cinco nominaciones−, El padre que tiene a Anthony Hopkins y a Olivia Colman nominados, la premiada en festivales Nomadland y Promising Young Woman, que va con cuatro candidaturas. En la categoría mejor película de comedia o musical fueron nominadas Borat, Hamilton, Music, Palm Springs y The Prom.

En televisión lideró ‘The Crown’, con su cuarta temporada enfocada en la historia de Lady Di y también en la tensa relación entre Margaret Thatcher y la reina Isabel. La serie logró seis candidaturas incluyendo a mejor serie de drama. Emma Corrin como Diana de Gales está nominada a mejor actriz, compartiendo la categoría con la ganadora del Óscar Olivia Colman. Gillian Anderson y Helena Bonham Carter competirán por el Globo de Oro a mejor actriz de reparto y Josh O’Connor es candidato a mejor actor. Y, como se esperaba, la Asociación de Prensa Extranjera nominó a Anya Taylor-Joy por ‘Gambito de Dama’, la miniserie más vista en la historia de la plataforma. La actriz postula por partida doble con la cinta Emma.

Pero a pesar de la despedida de fenómenos como ‘Juego de tronos’ o la premiada ‘Big Little Lies’, HBO lideró la categoría de miniseries con cuatro nominaciones para la serie producida y protagonizada por Nicole Kidman, ‘The Undoing’. La producción está nominada a mejor miniserie de televisión, mejor actriz, mejor actor en miniserie (Hugh Grant) y mejor actor de reparto (Donald Sutherland).

Además, la serie de HBO ‘Perry Mason’ obtuvo una nominación para Matthew Rhys como mejor actor. ‘Lovecraft’ competirá como mejor serie dramática y el actor Mark Ruffalo es favorito por el drama ‘I Know This Much is True’.

Récord de mujeres cineastas nominadas

En la edición de los Globos de Oro del 2018, Natalie Portman utilizó los segundos que le dieron como presentadora de la categoría mejor director para cuestionar la exclusión de mujeres. “Aquí están los nominados exclusivamente hombres”, dijo. Este año −tras seis años sin considerar a directoras− la organización dio un paso histórico nominando a tres mujeres: Chloe Zhao por Nomadland, Emerald Fennell por Promising Young Woman y Regina King por One Night in Miami. Ellas competirán contra David Fincher y Aaron Sorkin por El juicio de los 7 de Chicago. Cabe señalar que esta es la primera vez que más de una cineasta ha sido nominada en los Globos de Oro.