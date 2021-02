Globos de Oro 2021: los títulos olvidados en la lista de nominados

Como en cada año, este 2021 no podía faltar la celebración de los Globos de Oro. En su edición 78, el evento reveló el último miércoles una lista con todas las nominaciones para la industria del cine y la televisión, que se celebrará el próximo domingo 28 de febrero de forma virtual debido a la pandemia.

Pese a los grandes títulos que participarán para ser los ganadores de algunas categorías, hay otros que no llegaron a ser nominados, lo que ha causado la molestia por parte de muchos fans en redes sociales.

A continuación, te mostramos todas las producciones que fueron olvidadas en los Globos de Oro 2021, según los fanáticos.

Cine

Ya no estoy aquí - Netflix

Da 5 bloods: hermanos de armas - Netflix

Malcolm and Marie - Netflix

Tenet - Warner Bros

Minari - A24

Series

The boys - Sony Pictures / Amazon Studios

Better call Saul - Netflix

Podría destruirte - HBO

Lo que hacemos en las sombras - HBO

Veneno - HBO

Devs - Hulu

Globos de Oro 2021 hacen historia con primera nominación de tres directoras

Regina King, Emerald Fennell y Chloé Zhao logran importante nominación en los Golden globes Foto:composición/APF/EFE

Por primera vez en la historia de los Globos de Oro, tres mujeres fueron incluidas en la categoría mejor director, grupo que ha sido integrado principalmente por varones en los últimos años.

Chloé Zhao por Nomadland, Emerald Fennell por Una joven prometedora y Regina King por Una noche en Miami se convirtieron en las cineastas consideradas por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood para la edición 2021 de la gala.

De acuerdo a Variety, la organización solo había nominado a cinco mujeres a lo largo de sus 77 años de creación. Barbara Streisand (Yentl, 1984 y The prince of tides, 1991), Jane Campion (The piano, 1994), Sofia Coppola (Lost in translation, 2004), Kathryn Bigelow (The hurt locker, 2010 y Zero dark thirty, 2013) y Ava DuVernay (Selma, 2015) fueron las únicas que lograron este reconocimiento.