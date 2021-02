Globos de Oro 2021 hacen historia con primera nominación de tres directoras

Por primera vez en la historia de los Globos de Oro, tres mujeres fueron incluidas en la categoría mejor director , grupo que ha sido integrado principalmente por varones en los últimos años.

Chloé Zhao por Nomadland, Emerald Fennell por Una joven prometedora y Regina King por Una noche en Miami se convirtieron en las cineastas consideradas por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood para la edición 2021 de la gala.

De acuerdo a Variety, la organización solo había nominado a cinco mujeres a lo largo de sus 77 años de creación . Barbara Streisand (Yentl, 1984 y The prince of tides, 1991), Jane Campion (The piano, 1994), Sofia Coppola (Lost in translation, 2004), Kathryn Bigelow (The hurt locker, 2010 y Zero dark thirty, 2013) y Ava DuVernay (Selma, 2015) fueron las únicas que lograron este reconocimiento.

¿De qué trata Nomadland?

La sinopsis dice lo siguiente: “Una mujer, después de perderlo todo durante la recesión, se embarca en un viaje hacia el oeste estadounidense al vivir como una nómada en una caravana. Tras el colapso económico que afectó también a su ciudad, toma su camioneta y se pone en camino para explorar una vida fuera de la sociedad convencional”.

Una joven prometedora

Cassie tenía un brillante futuro por delante hasta que un desagradable incidente truncó su carrera. Ahora nada es lo que parece: es inteligente, audaz y vive una doble vida de noche. Ella tendrá la oportunidad de enmendar todo lo que no salió bien en su pasado al vengarse de los culpables.

Una noche en Miami

A raíz de la victoria de Cassius Clay frente a Sonny Liston en 1964, el boxeador se reúne con el líder activista Malcolm X, el cantante Sam Cooke y el deportista Jim Brown en la habitación de un motel. Allí intercambiarán opiniones sobre la segregación de la población negra en el sur del país.