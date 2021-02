Globos de Oro 2021: nominaciones, polémicas y las grandes olvidadas

El próximo 28 de febrero se llevará a cabo los Golden Globe 2021, pero el anuncio de las películas y series de televisión que participarán ya está dando de qué hablar en las redes sociales. Borat 2, Nomadland, Gambito de dama, Ozark y The crown son algunos de los favoritos, pero no todos los nominados tuvieron la misma acogida.

Nominados envueltos en escándalos y poco reconocidos

En la categoría de Mejor actor, James Corden (The prom) lidera la lista de los concursantes más criticados. Esto debido a que su personaje gay fue reprochado por presentar todo tipo de estereotipos que no representan a la comunidad LGBT. “Homófobo y ofensivo”, fueron algunos calificativos de su trabajo en la popular serie.

Otras candidaturas que provocaron acalorados debates fueron: Jared Leto en The little things por su trabajo histriónico, Bill Murray en On the rocks donde se reencuentra con Sofia Coppola, y Kate Hudson en Music.

Series drama y comedia en el ojo de la tormenta

En las categorías televisivas, las nominaciones de Ratched y Territorio Lovecraft como Mejor serie drama fueron algunas de las más discutidas. Emily en París y The flight attendant también crearon controversia por sumarse a la carrera para coronarse como Mejor serie comedia.

En cuanto a las miniseries, no faltaron las quejas para The Undoing, el título de HBO que nos presenta a una exitosa y respetada terapeuta a punto de publicar su primer libro. Cuando menos lo espera, su vida da un cambio radical antes del lanzamiento de su obra.

Las grandes olvidadas de la noche

Además de polémicas por inclusión, tenemos controversias por las grandes olvidadas de la noche: Lo que hacemos en las sombras y Podría destruirte.

¿Regresa Golden Globes so white?

Como si la ausencia de Podría destruirte fuera poca, varias películas con personas afrodescendientes fueron ignoradas en las categorías principales: La madre del blues, Una noche en Miami, Judas and the black messiah y Da 5 Bloods: hermanos de armas, esta última siendo completamente ignorada por los premios.