Marilyn Manson despedido de American Gods tras denuncias de abuso sexual

El último lunes 1 de febrero, la actriz Evan Rachel Wood emitió un comunicado donde denunció al cantante Marilyn Manson por abuso sexual y violencia psicológica. Tras dar a conocer su caso, otras mujeres se sumaron y acusaron al músico de presunta violencia sexual.

“El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido por el mundo como Marilyn Manson. Él empezó a acosarme cuando era una adolescente y abusó de mí durante años. Me lavaron el cerebro y manipularon hasta la sumisión. Ya no voy a vivir más con miedo a las represalias, injurias o extorsiones”, escribió la intérprete en Instagram.

Esta no es la primera vez que el artista es involucrado en temas de acoso o abuso sexual, en mayo de 2018 The Hollywood Reporter informó que se había presentado un informe policial contra él citando delitos sexuales no especificados, los cuales habrían tenido lugar en 2011.

Salida de American Gods y Creepshow

Con el paso de las horas, se informó que Loma Vista Recordings, discográfica del artista, decidió separarlo de su empresa. Misma decisión tomó STARZ, compañía detrás de la serie American Gods.

A través de una carta, la empresa indicó que “están inequívocamente del lado de las víctimas y sobrevivientes de abuso”, por lo que han removido su participación del capítulo que grabó para la ficción.

STARZ retira a Marilyn Manson de American Gods. Foto: STARZ

“Debido a las acusaciones hechas contra Marilyn Manson hemos decidido eliminar su actuación del episodio restante en el que se encuentra, programado para salir al aire a finales de esta temporada”, anunció la compañía.

El cantante tuvo un papel recurrente en la tercera temporada de American Gods y apareció en dos episodios, incluido The unseen, que se emitió el último domingo 31 de enero.

Por otro lado, Deadline indicó que el artista también ha sido separado de Creepshow, serie emitida a través del canal Shudder. El cantante debía aparecer en el próximo capítulo del programa, pero su segmento será remplazado.