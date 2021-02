Godzilla vs Kong: tráiler logra éxito en internet y director envía mensaje

Después de que el tráiler de Godzilla vs. Kong recibiera una respuesta positiva, y cerca de dos millones de ‘me gusta’ en YouTube, el director Adam Wingard agradeció a los fans recopilando videos con sus mejores reacciones.

Con gritos, saltos y más de una cara de sorpresa, seguidores de los titanes no pudieron ocultar su felicidad al ver las imágenes de uno de los encuentros más esperados de Hollywood.

De acuerdo con el portal Fandom, el adelanto de Godzilla vs Kong se ha posicionado como uno de los más vistos de la historia del cine, siendo superado solo por Avengers: infinity way y endgame.

Sobre los comentarios de los fans Wingard dijo lo siguiente: “Ver al tráiler de Godzilla vs. Kong explotar en internet ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. No puedo agradecerles lo suficiente por hacer que el lanzamiento fuera un éxito. ¡El dirigir una gran película como esta te quita años de vida! Es un proceso largo y difícil. Es posible que no pueda disfrutarlo con ustedes en un cine, pero ver y escuchar la emoción en estos videos de reacción al tráiler, ha hecho que este largo viaje valga la pena. Trabajé con Warner Bros. en la creación de este video mashup como una forma de mostrar mi gratitud. Por favor, siéntanse libres de compartirlo”, publicó en Instagram.

¿De qué tratará Godzilla vs. Kong?

Bajo clasificación PG-13, la sinopsis nos presenta la siguiente trama: “En un momento en que los monstruos caminan por la Tierra, la lucha de la humanidad por su futuro coloca a Godzilla y Kong en un curso de colisión que verá a las dos fuerzas más poderosas de la naturaleza en el planeta protagonizar una batalla espectacular.

Lo que ambos desconocen es que organizaciones malvadas buscan manipularlos para la guerra. Mientras tanto, Monarch se embarca hacia territorios inexplorados para descubrir los orígenes de estos dos titanes en un último esfuerzo por tratar de salvar la Tierra”.

¿Cuándo se estrena Godzilla vs. Kong?