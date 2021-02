Ha llegado el momento de conocer las nominaciones a los Globos de oro 2021. La ceremonia celebra su 78 aniversario este año con un evento virtual conducido por cuarta ocasión por Tina Fey y Amy Poehler.

Con una edición distinta por la pandemia de la COVID-19, fanáticos, críticos y miembros de la industria verán qué intérpretes y producciones han sido reconocidas por la Asociación de prensa extranjera de Hollywood.

¿Cuándo será el anuncio de nominaciones para los Globos de oro 2021?

Según la página oficial de la organización, el miércoles 3 de febrero a las 8.00 a. m. (Hora del este) y 5.00 a. m. (Hora del pacífico) en Estados Unidos, se hará pública la lista completa de nominados.

Horario para ver los nominados a los Globos de oro 2021 en Perú y Latinoamérica

Colombia: 8.00 a. m.

Perú: 8.00 a. m.

Chile: 10:00 AM

Argentina: 10:00 AM

Bolivia: 9:00 AM

Venezuela: 9:00 AM

México: 7:00 AM

¿Cómo ver el anuncio de las nominaciones para los Globos de oro 2021?

Como pasó en los últimos años, el anuncio se podrá ver a través de la web oficial de los premios, Goldenglobes.com, así como en la página Facebook de los Globos de oro.

Los favoritos a los Globos de oro 2021

Una de las premiadas será Jane Fonda, actriz que recibirá el galardón honorífico Cecil B. DeMille por una carrera estable en más de seis décadas.

De quiénes se espera una gran parte de nominaciones son para las producciones de Netflix. The Crown, Ozark, Gambito de dama, Los Bridgerton y Ratched, son las cartas de presentación del streaming. Por su lado, HBO llega a la gala con We are who we are y Lovecraft country, mientras que Disney + podría hacer su ingreso al evento con la exitosa The Mandalorian.