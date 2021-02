Monsters, Inc. serie animada: sinopsis y personajes de la continuación

Desde su ingreso al mercado, Disney Plus no ha dejado de sorprender con su contenido, ya sean clásicos, producciones originales o spin-offs de sus títulos más exitosos como Monsters, Inc. Esta cinta generó altos ingresos a la compañía y era cuestión de tiempo para ver más de este mundo lleno de sustos.

Para llevar a cabo este proyecto, Disney está coordinando con Pixar para lanzar la serie animada titulada Monster at work. Pese a que aún se encuentra en etapas iniciales, se confirmó que Billy Crystal y John Goodman volverán a prestar sus voces a los protagonistas Mike Wazowski y James P. Sullivan, respectivamente.

En una entrevista para Collider, Crystal brindó detalles puntuales sobre lo que llegará a las pantallas: “El programa, en términos de tiempo, comienza seis meses después de que termina Monsters, Inc. Así que ahora estamos en el piso de la risa. Creamos todos los personajes nuevos, jóvenes y geniales, con algunos actores de voz geniales”.

Lo que pocos esperaban es que la historia se centre en Tylor Tuskmon, un talentoso mecánico de la Fábrica Monsters, Inc. que sueña con trabajar en el Piso de Risas junto a Mike y Sulley. Otros antiguos personajes que aparecerán son Roz, Yeti y Celia.

El actor de voz también reveló que ya grabaron varios capítulos del show y estos no contarían diferentes historias, sino que mantendrían una narración continua. Con respecto a la duración, mencionó que cada episodio tendría un tiempo de alrededor de 30 minutos.

Monsters, Inc. - sinopsis oficial

Monsters, Inc. es la mayor empresa de miedo del mundo y James P. Sullivan es uno de sus mejores empleados. Asustar a los niños no es un trabajo fácil, ya que todos creen que ellos son tóxicos y evitan cualquier contacto. Un día, una niña se cuela sin querer en la empresa, provocando el caos.