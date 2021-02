Michelle Pfeiffer está dispuesta a interpretar a Catwoman en The Flash

The Flash es la película que traerá de regreso al Batman de Ben Affleck como Batman y Michael Keaton, ya que la historia mostrará cómo el ‘Corredor Escarlata’ viaja por distintas realidades cinematográficas de DC.

La única que no ha sido convocada para el largometraje es Michelle Pfeiffer, aunque la propia actriz declaró en una entrevista realizada por el portal Screen Rant que no le cierra las puertas a retomar el personaje. “Lo haría si alguien me preguntara, pero nadie me ha preguntado aún”, indicó Pfeiffer.

La cinta será dirigida por Andy Muschietti, mientras que el guion estará a cargo de Christina Hodson y aunque todo puede cambiar con la emergencia sanitaria, The Flash pretende comenzar su rodaje en abril de 2021, con planes para estrenarse en el año 2022.

Danny DeVito podría aparecer en The Flash como el Pingüino

Según informa el portal web Comicbook, el periodista Daniel Richtman usó su cuenta en Patreon para asegurar que Danny DeVito tendría un cameo como el Pingüino en la película The Flash.

El filme adaptará el famoso cómic Flashpoint, en donde los viajes en el tiempo y multiversos son el centro de la historia, por lo que la aparición de DeVito no es algo fuera de lugar.

¿De qué tratará The Flash?

En esta nueva entrega, Barry Allen viajará en el tiempo para salvar la vida de su madre. Como consecuencia, provocará múltiples cambios en la línea temporal del DCEU. Esto hará que el velocista se encuentre con diferentes versiones de los héroes clásicos de DC Comics.