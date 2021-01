Shingeki no Kyojin, o también conocido como Attack on Titan, se convirtió en los últimos años en una de las series japonesas más populares y exitosas.

Esta historia fue creada por Hakime Isayama y apareció por primera vez en el año 2009 en el Shonen Magazine. No obstante, con la llegada del anime es que se vuelve más conocida a nivel mundial.

Actualmente, Ataque de los Titanes se encuentra en su cuarta y última temporada, la cual tendrá 16 capítulos en total. Asimismo, los episodios de esta gran historia se van publicando de manera semanal en plataformas streaming.

Por ello, si estás interesado en ver todos los capítulos completos de Shingeki no Kyojin y no perderte de esta exitosa saga japonesa, tienes dos opciones: entrar a Crunchyroll (plataforma con contenido de animes) o Selecta visión. En esta última no necesitas suscripción ni pagos.

¿Qué es Shingeki no Kyojin?

Shingeki No Kyojin es uno de los animes más vistos y exitosos del mundo. La serie conocida como Attack on Titan cuenta sobre un mundo donde los humanos son amenazados por los titanes. Para protegerse, viven rodeados de tres murallas llamadas: Sina, Rose y María. Eren Jaeger es el protagonista de la historia y buscará vengar la muerte de su madre tras ser devorada por las temibles criaturas.

Shingeki No Kyojin Temporada 1

La temporada 1 de Shingeki No Kyojin tiene un total de 25 capítulos, la cual se estrenó en el año 2013. La puedes encontrar con el idioma original y subtitulada al español. El tiempo de cada episodio dura aproximadamente 24 minutos.

Sinopsis oficial: “Después de que la humanidad se haya casi extinguido y de que los supervivientes se hayan resguardado en las ciudades fortificadas, Eren Yeager es testigo de los horrores”.

Shingeki No Kyojin Temporada 2

Los fans de Attack on Titan tuvieron que esperar hasta el 2017 para ver la segunda parte de este exitoso anime. En aquella ocasión, la productora de la serie solo publicó 12 capítulos nuevos. Continuó con los hechos que se contaron en la primera temporada.

Shingeki No Kyojin Temporada 3 Parte 1

La tercera temporada de Shingeki No Kyojin se estrenó con un total de 22 capítulos, pero dividido en dos partes. La primera estuvo compuesta por 12 capítulos en el que mostraron como la Legión de Reconocimiento se enfrenta a nuevos titanes.

Shingeki No Kyojin Temporada 3 Parte 2

La parte dos de la tercera temporada de Shingeki No Kyojin trajo los 10 episodios restantes en el cual los protagonistas de la historia creada por Hajime Isayama se enfrentan a un nuevo enemigo, y que para esta ocasión, no se trataría de alguno de los titanes.

Shingeki No Kyojin Temporada 4

El anime de Shingeki No Kyojin está en su cuarta y última temporada. Los episodios se estrenan cada semana y se transmitirá a través de la cadena televisiva NHK a las 12.10 a. m. (hora Japón). Horas después salen los capítulos subtitulados en el servicio de streaming Crunchyroll.

Personajes de Shingeki No Kyojin