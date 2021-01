Rápidos y furiosos 9: Vin Diesel y Dwayne Johnson amistados previo a estreno

El rodaje de The fate of the furious (2017) le dio a la saga una de las taquillas más importantes de su historia pero también dio pie a la pelea entre Dwayne Johnson y Vin Diesel.

Años atrás, los actores compartieron en sus respectivas redes sociales publicaciones en contra de cada uno. Incluso, los fans pudieron ver cómo ‘La roca’ cuestionaba el profesionalismo de su compañero.

Con los problemas entre los intérpretes, el primero en alejarse de la franquicia fue ‘La roca’, quien decidió no ser parte de Fast & Furious 9 y protagonizar su propio spin-off: Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw.

Con el paso de los años, y a poco del estreno de la nueva cinta de la franquicia, al parecer las discrepancias entre ambos se han arreglado. El primero en dar su brazo a torcer ha sido Vin Diesel, quien en su cuenta de Instagram compartió una foto de los dos con la siguiente leyenda:

“Estoy bendecido al ser parte de tantos momentos emblemáticos en el cine. No reflexiono sobre ellos tanto como debería. Quizás porque estoy demasiado emocionado por lo que viene. Todo amor”, explicó.

Vin Diesel publicó foto con 'La roca' y actor le responde Foto: Instagram

Los fanáticos no solo reaccionaron a esta imagen, sino que quedaron sorprendidos con el comentario que compartió Dwayne Johnson tras varios años de estar alejados. “¡Gran toma hermano! Nos divertimos y creamos algunos momentos increíblemente icónicos por los que siempre estaré agradecido”, dijo.

'La roca' le envió un mensaje a Vin Diesel a través de una publicación donde recuerda su paso por Fast and furious Foto: Instagram

