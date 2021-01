Game of thrones: primera Daenerys Targaryen habla sobre su salida del show

Game of thrones está considerada como una de las mejores series de televisión, gracias a su gigantesca producción y el elenco que dio vida a inolvidables personajes. Uno de estos es Daenerys Targaryen, interpretada por Emilia Clarke en sus ocho temporadas.

Lo que varios fanáticos desconocen es que Tamzin Merchant también dio vida a ‘la madre de los dragones’ en el desastroso episodio piloto del programa. Este fue presentado por los showrunners, Dan Weiss y David Benioff, ante HBO para conseguir luz verde para su primera temporada.

Luego de que el primer capítulo fuera calificado como “muy malo”, los creadores del show volvieron a rodarlo y realizaron muchos cambios, incluyendo el reemplazo de Merchant por Emilia Clarke. El personaje estaba llamado a ser el centro de la ficción y la responsabilidad de la intérprete elegida fue tomada muy en serio.

En una entrevista con Entertainment Weekly, la actriz habló por primera vez sobre su breve tiempo como Khaleesi. Una experiencia que, vista ahora con más perspectiva, le enseñó que debe hacer caso a su intuición, ya que incluso había “tratado de abandonar el proyecto antes del rodaje del piloto”.

“Fue una lección de que si mis tripas me están diciendo que una historia no me convence ni emociona, no debería tratar de estar emocionada solo porque otras personas me dicen que debería estarlo. No tuve ninguna formación como actriz, solo tengo mis instintos”, explicó Merchant al medio especializado.

Tras estas palabras, aseveró que Game of thrones nunca le pareció una historia convincente. También se encuentra profundamente agradecida de haber sido despedida, porque cree que no sería la persona creativa que es hoy si se habría quedado en el gigantesco proyecto.

“Además, si fuera muy rica y famosa no tendría tiempo para hacer todas las cosas que mi alma necesita hacer. Expresarme creativamente es una necesidad más importante que cualquier cantidad de riquezas que podría haber obtenido de eso”, finalizó.