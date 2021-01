Canción sin nombre continúa en carrera a los Óscar

“Era un sueño ver que la gente se reconozca en la película”, dice Melina León sobre el recibimiento que ha tenido en Perú Canción sin nombre, ad portas de las nominaciones al Óscar. La Academia admitió a la película en la extensa lista de cintas que compiten como película internacional. “Ya es un logro estar ahí. Es un logro haber sido la primera mujer cineasta peruana en Cannes, tener una de las películas peruanas más premiadas. Si la coronamos con una nominación sería genial. Es bien complicado, pero lo estamos intentando con mucha alegría”.

En el catálogo de Netflix, figura al lado de otras que posiblemente consigan varias nominaciones, como Fragmentos de una mujer, que en un escenario completamente distinto habla de la maternidad y de una tragedia. Pero también la actuación de Pamela Mendoza Arpi y el camino de ‘Georgina’ hizo que medios de Estados Unidos, entre ellos, The Wrap, busquen por estos días a la actriz y a la directora.

“Es una estupenda actriz y antropóloga. Viene de Villa María del Triunfo, sus padres son migrantes andinos y han pasado por la pobreza más cruda. La enorme entrega que pone en la película responde no solo a su inmenso talento, sino a su compromiso con las personas que está retratando. Está dándoles voz a todas esas mujeres andinas que queremos decir: Aquí estamos, esto es lo que nos sucede, esto es el racismo, la marginación que enfrentamos cada día”, comenta León.

En Canción sin nombre, basada en el caso real sobre los bebés desaparecidos a fines de los 80 y las adopciones ilegales ; un senador sugiere dejar el caso y verlo desde “otro punto de vista”, ya que en Perú no tendrían “futuro al lado de sus madres”. Para la cineasta, es pertinente −en medio de una crisis− hablar de esa “colonial” visión limeña.

“Es imposible hacer de nuestro presente más humano si seguimos en ese marco ideológico donde no tenemos valor la mayoría de peruanos, donde no valen nuestra cultura, nuestros derechos. Hace poco me decían que conmovía ver la música de ‘ellos’ y les dije: ‘dirás, de nosotros’. Nos han educado en que los andinos son ‘ellos’, como si mi abuela y mi madre fueran ‘ellos’ y yo fuera otra porque sé hablar inglés y hago películas. Canción... es una prueba de nuestra capacidad de creación y de transformación, porque es una historia oscura y triste, pero a la vez ¡mira la alegría que nos está dando!”.

Las nominaciones

Luego de su estreno en Europa y Estados Unidos, Canción sin nombre fue confirmada como representante peruana. La campaña se inició en noviembre y cada país tiene que emplear una ‘maquinaria de publicidad’ para lograr que los miembros de la Academia vean la película. Este año podría haber una competición más pareja, ya que el streaming ayudaría a que los votantes puedan acceder a ellas. “Favorece que ya no haya la gran inversión marketera en eventos, que son proyecciones de la película que acaban en una gran fiesta. Son formas de sacar a la gente de su casa para ver tu película. Las más pequeñas, sin mucho presupuesto, nunca han podido competir “.

En el caso de Perú, cuentan con el apoyo de PromPerú, pero la campaña demoró. “Debió empezar en noviembre y empezó ahora, en enero. El 31 de diciembre terminaron sus papeleos para dar la aprobación, entonces, es mes y medio de campaña que no existimos en Estados Unidos”.

Sin embargo, el éxito de la cinta ha seguido apoyado en la crítica positiva. “Si no tenemos cientos, tenemos decenas de críticas de los Estados Unidos. Pero la campaña no se ha iniciado a tiempo y eso se debe a que todavía nos falta manejar la maquinaria, eso está en la cancha entre el Ministerio de Cultura y PromPerú. Esperamos que con la nueva ley del cine peruano esto mejore muchísimo. Igual seguimos con toda la fuerza que podemos y con el apoyo de PromPerú estamos poniendo avisos y entusiasmando a los miembros de la Academia”.