The sandman: elenco completo y todos los personajes de la serie

The sandman, la novela gráfica de Neil Gaiman, marcó un antes y un después en el mundo de los cómics. Luego de que Netflix anunció la serie live action de la mítica obra, el creador dio a conocer que, para alegría de todos los fanáticos, se tratará de una adaptación fiel.

Lo que pocos esperaban era que la historia se lleve a cabo en la época actual. Los primeros 10 episodios abarcarán las primeras dos sagas de la novela gráfica: Preludios y nocturnos, y La casa de muñecas. En cuanto al misterioso elenco, Gaiman ya reveló a los integrantes.

Tom Sturridge - Sueño

Conocido como Morfeo, la encarnación de Sueño vive en su reino mutable lleno de criaturas independientes de él mismo. Se ve como un hombre alto, delgado y pálido con ojos oscuros, pero con puntos luminosos en su centro.

Gwendoline Christie - Lucifer, rey del inframundo

Lucifer es concebido por Dios como uno de sus arcángeles, que está a cargo de otros ángeles menores. Por desgracia, su soberbia lo lleva a encabezar una gran rebelión contra Dios. Cuando esta fracasa, es expulsado del cielo junto al resto de ángeles rebeldes. Así termina por convertirse en un demonio en el infierno.

Viviene Acheampong - Lucienne

En el cómic, es el bibliotecario de Sueño y el máximo responsable del mismo cuando Morfeo está ocupado. Originalmente no fue creado por Neil Gaiman y pertenecía a Tales of the ghost house (DC) en los años 1970.

Boyd Holbrook - The Corinthian

El Corinthian es una pesadilla creada por Sueño, quien luego lo destruye por volverse pícaro y no cumplir con su diseño original. Posteriormente es recreado con algunos cambios, aunque la naturaleza exacta de estos no es explícita.

Charles Dance - Roderick Burgess

Roderick Burgess es el Mago Supremo de la Orden de los Antiguos Misterios, en Wych Cross (Sussex). En 1916, intentó capturar a la Muerte, pero en su lugar atrapa a Dream (Morpheus) cuando regresa después de un evento significativo, lejos de la Tierra.

Por último, Asim Chaudhry y Snjeey Bhaskar serán los encargados de dar vida a Abel y Caín, respectivamente, hijos de Adán y Eva.