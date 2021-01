La familia Ingalls: la enemistad de Mary y Laura que traspasó la televisión

Con capítulos que invitan a la reflexión, Little house on the prairie (La familia Ingalls) se posicionó en 1974 como la serie éxito de NBC.

Sus más de 207 capítulos y tres películas grabadas han conservado su popularidad hasta hoy, lo que les ha permitido a sus protagonistas compartir sus experiencias a través de comentadas memorias.

Una amistad que nunca se dio

En 2009, Mellisa Gilbert (Laura Ingalls) contó en Prairie tale: a memoir que no tenía un vínculo amical con Melissa Sue Anderson (Mary Ingalls) cuando grabaron las serie. “Era difícil llevarse bien con ella”, compartió.

Melissa Gilbert contó detalles de su etapa en La familia AIngalls Foto: Simon Spotlight Entertainment

“Había una distancia entre las dos. A veces me pregunto si fue solo que nunca supe cómo acercarme o simplemente no nos llevábamos bien. Creo que su reserva se reflejó en la pantalla y ciertamente fue evidente fuera de ella”, se lee en el extracto compartido por el portal Cheatsheet.

Un año después esta versión sería confirmada por Melissa Sue Anderson, actriz que en el 2010 publicó The way I see it: a look back at my life on little house. En el texto, más allá de hablar sobre su paso por La familia Ingalls o de su carrera, dedica pocas páginas a Gilbert. La omisión, explicó Anderson, se debió a que las dos simplemente no eran amigas.

En una entrevista de 2010 con el blog Radio & TV Talk de AJC , la intérprete confirmó que ella y Gilbert no lograron tener un vínculo más allá del laboral. “Honestamente, no tengo muchos recuerdos de nosotras dos. En ese entonces éramos muy diferentes, yo era mas reservada”, explicó.

La familia Ingalls: a 46 años de su estreno, elenco tiene emotiva reunión

Parte de los intérpretes de La familia Ingalls decidió reunirse vía Zoom para conversar y recordar anécdotas del show, teniendo como únicas ausentes a Karen Grassle (Caroline Ingalls) y Melissa Sue Anderson.