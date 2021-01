Grey’s anatomy: Katherine Heigl habló sobre reconciliación de Izzie y Alex

Tras varios años alejada de Grey’s anatomy, Katherine Heigl finalmente habló sobre la serie que la llevó a la fama. Si bien los fans esperan su regreso, la actriz tiene una distinta visión sobre eso.

En conversación con Entertainment Tonight, la actriz no solo conversó sobre su relación con la ficción, sino sobre el destino de Alex, personaje interpretado por Justin Chambers.

Cuando el actor renunció a Grey’s anatomy, más de un fanático quería saber de qué manera se resolvería su futuro en la trama. Como se vio, finalmente Álex dejó a Jo para irse con Izzie.

En el capítulo del 5 de marzo de 2020, los espectadores se sorprendieron al conocer que Alex abandonó Seattle para reunirse con su antigua pareja, Izzie , quien estaba criando a sus dos gemelos en una granja en Kansas. Aquella vez, el medico compartió una serie de cartas a su esposa, Jo, y a sus amigos más cercanos, incluida Meredith, y confesó que se había vuelto a poner en contacto con su exnovia después de años.

Heigl, quien viene promocionando su próximo drama de Netflix, Firefly lane, admitió a ET que no ha visto el episodio, pero, tras ser informada sobre lo que pasó, dijo lo siguiente: “¿Él no estaba con alguien? Escucha, ¿no es este un movimiento idiota?”, dijo la actriz.

Sobre si alguna vez regresará a Greys anatomy, Katherine Heigl no dio una respuesta positiva, por lo que se alejó del grupo de actores que sí retomaron sus papeles. “Estoy muy concentrada en mis trabajos y en mi carrera ahora. Nunca diría nunca, pero no es probable que suceda. Lo siento”, manifestó.