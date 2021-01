Star Wars: Daisy Ridley confiesa la abrumadora experiencia en la franquicia

La saga de los Skywalker concluyó con la última trilogía cinematográfica de Star Wars (Ep. VII, VIII IX) protagonizada por Daisy Ridley como Rey. Las películas dejaron a varios fanáticos insatisfechos debido a la falta de coherencia y conflicto creativo de los directores a cargo.

En conversación con El País, la actriz reflexionó sobre su experiencia dentro de la franquicia y su futuro en la industria ahora que está asociada con su inolvidable personaje.

“Este tiempo de confinamiento me ha hecho reflexionar sobre lo extremo que fue todo aquello. No solo las películas de Star Wars, sino el estar continuamente viajando sin tener un hogar, haciendo entrevistas y sin tener tiempo para nada. En ese momento yo pensaba que era como tenía que ser. Pero fue una situación muy inusual”, declaró al medio.

Sin entrar en mayores detalles, la actriz explicó por qué no confrontó situaciones cuestionables: “Obviamente estoy agradecida, pero hubo cosas que fueron abrumadoras y hostiles. Yo no quería pensar en ellas porque sentía que no estaba siendo fiel a la gran oportunidad que se me había brindado”.

Daisy Ridley dejó en claro que no tiene intención de regresar como Rey. Anteriormente, ya había comentado que su personaje tuvo un final perfecto y que no concibe qué más podría hacer dentro de la ficción. En cambio, se mostró muy entusiasta con las nuevas historias y personalidades que surgirán en las próximas entregas.

“Hay tantos personajes increíbles en Star Wars que es algo asombroso. Estaba viendo el nuevo episodio de The mandalorian y están esos lugares a los que puede ir más allá, incluso donde está ahora es muy emocionante”, declaró con anterioridad a IGN.