Mortal Kombat: Sub-Zero muestra sus poderes en nuevo adelanto de película

Mortal Kombat contará con una nueva película que promete ser una fiel adaptación a lo visto en los videojuegos. El largometraje es uno de los más esperados por los amantes del gore, ya que el director de la película prometió que la cinta contará con los famosos fatalities.

El filme se estrenará en los cines en abril, incluido un lanzamiento paralelo en HBO Max. Para que la espera no se haga larga, la revista Entertainment Weekly fue la responsable de mostrar las primeras fotografías de la cinta, que muestra a Sub Zero, Sonya Blade, Jax, Scorpion y a Kano.

Para alegría de los fans, más imágenes de Sub Zero han salido a la luz en un nuevo adelanto de la plataforma de streaming. En estas se aprecia al guerrero mientras utiliza su habilidad para controlar el hielo en la película que será categoría R.

Foto: HBO Max

La cinta está dirigida por Simon McQuoid y escrita por Greg Russo. El reparto está conformado por Tadanobu Asano (Raiden), Hiroyuki Sanada (Scorpion), Joe Taslim (Sub-Zero), Ludi Lin (Liu Kang), Mehcad Brooks (Jax), Jessica McNamee (Sonya Blade), Josh Lawson (Kano), Sisi Stringer (Mileena), Chin Han (Shang Tsung) y Elissa Cadwell (Nitara).

Mortal kombat, la película - sinopsis oficial

En Mortal kombat, el luchador de MMA Cole Young está acostumbrado a recibir una paliza por dinero. Él desconoce su herencia, o por qué el emperador Shang Tsung de Outworld ha enviado a su mejor guerrero, Sub-Zero, un cryomancer de otro mundo, para perseguirlo.

Temiendo por la seguridad de su familia, Cole va en busca de Sonya Blade por recomendación de Jax, un comandante de las fuerzas especiales que lleva la misma marca extraña de dragón con la que nació Cole. Pronto, se encuentra en el templo de Lord Raiden, un dios anciano y el protector de Earthrealm, que concede santuario a aquellos que llevan la marca.

Aquí, Cole entrena con los experimentados guerreros Liu Kang, Kung Lao y el mercenario rebelde Kano para enfrentarse con los mayores campeones de la Tierra contra los enemigos de Outworld en una batalla de alto riesgo por el universo. Pero, ¿Cole será empujado lo suficientemente fuerte como para desbloquear sus arcanos, el inmenso poder desde dentro de su alma, a tiempo para salvar no solo a su familia, sino para detener a Outworld de una vez por todas?