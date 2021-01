HBO Max estrenaría una serie animada de Game of thrones

A pesar de que HBO Max decidió descartar la mayoría de precuelas de Game of thrones que estaban en producción, y se quedó solo con House of the dragon y Tales of dunko and egg, ahora apostaría por una producción animada.

Según informa el portal web Entertainment Weekly, el servicio de streaming estaría produciendo una nueva serie de animación que expandiría la historia de Juego de tronos, y que sería exclusiva para los suscriptores de HBO Max.

Aún no se sabe en qué época de GOT estaría ubicado el show animado, ya que la página web indica que el proyecto se encuentra en una etapa preliminar.

A fines de 2020 también se anunció Tales of dunko and egg, otro spin off de Game of thrones que se ubicaría 90 años antes de los eventos ocurridos en la serie principal y que contaría las aventuras de Duncan de Tall y Aegon V Targaryen cuando era joven.

Warner tampoco ha otorgado información sobre este nuevo proyecto, pero se espera que en los próximos meses, envíen un comunicado oficial.

House of the dragon - sinopsis

La serie se ambienta 300 años antes de los eventos de Juego de tronos, y contará el ascenso de la familia Targaryen. La ficción mostrará cómo esta dinastía conquista Aegon y la Danza de los Dragones, la famosa guerra civil que enfrentó a Rhaenyra Targaryen y a Aegon II Targaryen. Además, se podrá ver cómo la familia domestica a los peligrosos escupefuego.